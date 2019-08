Jager gewond bij ongeluk met jachtgeweer in Wijdewormer: "Geprobeerd hem wakker te houden"

WIJDEWORMER - Een jager in Wijdewormer is vanochtend geraakt door een schot hagel uit een jachtgeweer. Het geweer ging af toen een collega-jager het geweer in een auto liet vallen.

De twee jaagden vanochtend rond de Noorderweg op eenden en ganzen. Toen een van de twee een jachtgeweer in de auto oppakte, viel het geweer onverwacht, kwam in de auto terecht en ging af. De hagel uit het geweer doorboorde een van de portiers, en raakte vervolgens zijn collega-jager in zijn been.

"Ik ben een kwartier alleen met hem geweest", zegt de jager die het geweer liet vallen tegen NH Nieuws. "En heb geprobeerd om hem wakker te houden door met hem te praten. Hij was nog bij bewustzijn toen hij werd opgehaald."

'Ontzettend geluk'

Hij is emotioneel onder het voorval. "Ik ben er dood- en doodziek van. Het is een ontzettend geluk geweest dat het niet erger is afgelopen." Naar verluidt heeft het schot hagel het slachtoffer geschampt. "Als hij recht voor de deur had gestaan, was het recht door hem heen gegaan."

Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens zijn vrouw maakt hij het goed en wordt hij vanmiddag geopereerd. De jager die het geweer liet vallen, is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt wat zich exact heeft afgespeeld in en rond de auto.