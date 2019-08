Twijfels over verband president Abraham Lincoln en Hoornse voorouders

HOORN - Een Amerikaanse vrouw, genaamd Regina Haring, heeft zich gemeld bij het Westfries Archief. Zij heeft onderzoek gedaan en geeft aan dat er volgens haar helaas geen connectie is tussen de eerdergenoemde Nederlandse immigrant Jan Pietersen Haring en voormalig Amerikaanse president Abraham Lincoln.

Schrijver Willem Meiners, woonachtig in Amerika maar van oorsprong uit Nederland, legde als eerste de mogelijke band met Lincoln en de familie Haring. De Nederlandse immigrant Jan Pietersen Haring zou familie zijn van de oma van Abraham Lincoln genaamd Bathsheba Lincoln.

Lees ook: Schrijver Willem Meiners is overtuigd: “President Abraham Lincoln had Hoornse voorouders”

Alleen heeft een dame uit Amerika zich deze week gemeld bij het Westfries Archief, genaamd Regina Haring. Regina heeft de Amerikaanse archieven opengebroken, omdat ze ons verhaal tegenkwam en dit mogelijk haar familie zou betreffen. Jan Pietersen Haring blijkt namelijk één van haar voorouders.

Zij lijkt daarmee het verlossende woord te brengen, omdat er geen onduidelijkheid zou zijn binnen de stamboom van Jan Pietersen Haring. "Er zijn geen gaten. Er missen geen kinderen. De lijn is duidelijk. Er is geen enkele connectie terug te brengen naar de familie Herring van Lincoln", vertelt Regina.

Lees ook: Heeft president Abraham Lincoln Hoornse voorouders? Historici slaan de archieven open

Wel is zij dankbaar voor de veronderstelling van schrijver Willem Meinders: "Hierdoor hebben jullie de lijn van mijn familie gevonden, afkomstig van onze voorvader immigranten. Dat is meer dan we ooit nog gehoopt hadden te kunnen ontdekken."

NH Nieuws heeft de ontdekking van Regina Haring voorgelegd aan schrijver Willem Meiners. Hij blijft bij zijn eigen standpunt en de stamboom-website die hij voor zijn ontdekking heeft geraadpleegd. Meiners staat daarom nog steeds achter de veronderstelling dat president Abraham Lincoln wel degelijk Hoornse voorouders heeft.