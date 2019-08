Verdachte van doodrijden Warmenhuizer (43) staat volgende week voor rechter

WARMENHUIZEN - Alkmaarder Richard D. (45) die vorig jaar februari een voetganger aan de Diepsmeerweg in Warmenhuizen schepte, staat volgende week voor de rechter. Bij het ongeluk kwam de 43-jarige Chiel Kramer, een vrijwillige brandweerman van de post uit Warmenhuizen, om het leven. Het dorp was destijds in rouw door de fatale aanrijding van haar inwoner.

Kramer liet die noodlottige avond met zijn vrouw de hond uit. "Ze hoorden een auto aankomen, dus gingen ze achter elkaar lopen en daarbij is hij geschept", vertelde een buurvrouw van de man destijds aan NH Nieuws. "Wat ik begrepen heb, heeft zijn vrouw hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten."

De Warmenhuizer was een bekend gezicht in het dorp. Hij was vader van een dochter en werkte als brandweerman in opleiding bij de kazerne in Warmenhuizen. De tragische aanrijding was een klap voor de inwoners. De brandweerpost werd vanwege het tragische ongeval buiten dienst gesteld en de vlaggen voor de kazerne hingen halfstok. Omringende korpsen stonden paraat om eventueel oproepen in Warmenhuizen op te pakken.

'Onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam'

Het Openbaar Ministerie vindt dat D. zich 'onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam' heeft gedragen. Hij zou te hard hebben gereden en onvoldoende hebben opgelet, terwijl het al bijna donker was. Bovendien had hij de dimlichten van zijn auto aangezet en zou hij volgens de officier 'niet of niet tijdig' hebben geremd voor Kramer.

De advocaat van D. wil volgens het Noordhollands Dagblad nog niet ingaan op de zaak. "Hij heeft er wel bijzonder veel last van, in de zin dat hij diverse geestelijke klachten ondervindt van het vreselijke drama", aldus Marco Berbee." De rechtszaak is nu iets waar hij doorheen moet. Daarna kan hij hopelijk een begin maken met de verwerking van deze gebeurtenis die ook voor hem zeer traumatisch is geweest."

De zaak dient volgende week woensdag in de rechtbank van Amsterdam.