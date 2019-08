Dit moet je weten over de zeventiende editie van Mysteryland

VIJFHUIZEN - De Haarlemmermeer is dit weekend in de ban van het dancefestival Mysteryland. De opbouw is in volle gang en delen van het bos zijn al enige tijd afgesloten. Dit moet je als inwoner of bezoeker weten over het festival:

De zeventiende editie van het grootste elektronische muziekfestival van Nederland vindt zaterdag en zondag plaats in het Haarlemmermeerse Bos en de Groene Weelde in Vijfhuizen. Net als voorgaande jaren duurt het festival weer twee dagen.

Het festival duurt zaterdag van 11.00 tot 23.00 uur en zondag van 12.00 tot 23.00 uur. Dit jaar is er een camping voor maximaal 20.000 bezoekers. De camping ligt naast het festivalterrein, de zogenoemde Plesmanhoek. De camping gaat vrijdag al open.

Tickets

Ook dit jaar worden er weer duizenden bezoekers verwacht. De zaterdagkaarten zijn al uitverkocht. Weekendkaarten of tickets voor zondag zijn nog wel verkrijgbaar. Meer dan 300 artiesten zullen dit weekend optreden, waaronder grote namen als Martix Garrix, Nicky Romero en Dimitri Vegas & Like Mike.

Rond het terrein parkeren auto's op de aangegeven plaatsen. Verkeersregelaars leiden dat in goede banen. Vanaf station Hoofddorp rijdt een pendelbus naar het festivalterrein.

Afzettingen

Om te voorkomen dat festivalbezoekers in de woonwijken parkeren of worden afgezet en opgehaald in Vijfhuizen, wordt op een aantal wegen wegafzettingen geplaatst. De woonwijk Floriadepark is daardoor lastig bereikbaar. Bekijk hier de volledige lijst met afzettingen.

Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder van het festival. De bussen van R-Net stoppen op 24 en 25 augustus niet bij de halte Vijfhuizen, maar bij de halte voor de Expo Haarlemmermeer. Dit om te voorkomen dat festivalbezoekers door de wijk Stellinghof naar de festivalingang lopen.

Rondleiding voor omwonenden

Zo'n 250 omwonenden die in een straal van een kilometer rondom het festivalterrein wonen, werden onlangs uitgenodigd om een kijkje te nemen, schrijft het Parool. Bas Meijer, directeur van Mysteryland, vindt het belangrijk om de buurt erbij te betrekken, maar erkent dat er overlast zal zijn voor omwonenden tijdens de opbouwfase en het festivalweekend.

Omwonenden krijgen gratis tickets voor het festival, maar niet iedereen wordt daar enthousiast van. Zo'n tien procent vindt het nog altijd herrie, vertelt de directeur tegen de krant. "Dan kun je wel vrijkaartjes geven, maar daarmee los je het probleem niet op voor mensen die er serieus hinder van ondervinden." Hij wil daarom de overlast zoveel mogelijk minimaliseren.