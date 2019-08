Grote plonzen en spetterend water bij 'bommetjeswedstrijd' op Texel

DEN BURG - Een pittige strijd in zwembad de Molenkoog in Den Burg, waar vanmiddag het Texelse Kampioenschap 'bommetje' werd gehouden. Zo'n dertig deelnemers probeerden zo'n groot mogelijke plons te maken. Droog blijven was er niet bij, ook niet voor de toeschouwers.

Met of zonder training, om 14.00 uur stonden alle deelnemers klaar voor hun beste poging om zoveel mogelijk water in één plons uit het zwembad te krijgen. Diverse technieken passeerden de revue; van professionele boerenplonzen tot nonchalante waterpletters.

Hoogte en creativiteit

"We geven vandaag natuurlijk punten voor de hoogte van de spetters, maar ook extra punten voor creativiteit", vertelt Rosa Vonk van Sportstichting Texel. Haar collega Kas haalt er een vier meter lange lat bij om goed te kunnen zien hoe hoog het water komt.

Het Texelse Kampioenschap Bommetje is inmiddels een echte traditie aan het eind van de zomervakantie. "Ik doe al jaren mee", vertelt veteraan Sander Zijm. Hij heeft al meerdere jaren het kampioenschap op zijn naam weten te schrijven. "Ik doe altijd dezelfde techniek. Een beetje op je rug landen, want dan komen de spetters het hoogst."

Vooral bij de volwassenen spant het er om, want een aantal deelnemers weet boven de lat te spetteren. Uiteindelijk gaat Andrew van de Slikke er met de prijs vandoor: "Ik had mijn gelukszwembroek aan. Dit is mijn gele, ik heb ook een roze".

Bij de jeugd mogen Wanda Vinke en Thomas van de Schans zich een jaar lang Texels Kampioen Bommetje noemen.