Eerste stadion voor e-sports in Nederland komt in Purmerend

PURMEREND - Het eerste stadion voor e-sports van Nederland komt in Purmerend te staan. Dat heeft organisatie H20 gisteren bekend gemaakt tijdens Gamescom in Keulen, de grootste gamebeurs ter wereld.

Het stadion wordt gevestigd in een oude sporthal aan de Spinnekop in Purmerend. Daarnaast wordt er een campus, een plek waar gamers samen kunnen komen, gerealiseerd in een oud schoolgebouw dat vast zit aan de sporthal.

Lees ook: Fortnite-miljonair Dave blijft nuchter: "Ik ga investeren én ik wil een Rolex"

Volgens Dirk Tuip, oprichter van H20, wordt er nu druk gekeken naar de realisatie van het stadion. "We hebben natuurlijk veel extra elektra nodig in de sporthal. Daar zijn we nu samen met Liander naar aan het kijken. We verwachten in november of december te openen."

Rabobank

H20 heeft besloten het nieuws naar buiten te brengen tijdens Gamescom in Keulen, de grootste gamebeurs ter wereld. Omdat het stadion zeer veel internationale interesse heeft aangewakkerd, wordt 'Amsterdam' toegevoegd aan de stadionnaam.

Oprichter Dave ondertekent het contract tijdens Gamescom in Keulen.



"E-sports zijn internationaal en omdat we ook hier lanceren was het handiger om het in ieder geval internationaal aan te duiden als Rabo Esports Stadium Amsterdam. In Nederland zullen we het wel gewoon op Purmerend houden", vertelt Tuip.

Lees ook: Sven Edelenbosch strijdt om prijzenpot van drie miljoen bij WK Fortnite

Rabobank Waterland en Omstreken is hoofdsponsor en naamgever van het stadion. "Voor jongeren ligt de wereld naar de toekomst open bij het Rabo Esports Stadium Amsterdam. Het mooie is dat we de jeugd hier in real life met elkaar kunnen verbinden. En naast gaming wordt er door H20 sterk ingezet op educatie. Samen kunnen we de jeugd leren om verantwoordelijk te gamen", aldus Eric Zwart, voorzitter van de Rabobank in de regio.

Lees ook: Alkmaar krijgt als eerste een e-sports training facility

Trainingsfaciliteit in Alkmaar

E-sports winnen snel aan populariteit onder vooral jongeren. Er gaan ondertussen miljoenen om in de wereld. In Alkmaar werd al eerder het eerste e-sports trainingscentrum van Nederland geopend. Daar wordt in een sporthal ingezet op het leerzame aspect van e-sports. "Ook in e-sport zit creativiteit, samenwerken, concentratie, winnen en verliezen", vertelde Eddy Bakker van Alkmaar Sport destijds aan NH Nieuws.