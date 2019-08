Geldautomaat Amsterdam-Noord vermoedelijk opnieuw doelwit plofkraak

AMSTERDAM - Bij winkelcentrum Molenwijk in Noord zou iemand vanochtend een plofkraak hebben geprobeerd te plegen. De poging is mislukt.

Hoe laat dit precies is gebeurd, is onduidelijk. Een voorbijganger zou rond 05.30 uur iets verdachts hebben gezien. Het gaat om een automaat van de ABN Amro. Vorig jaar oktober was op precies dezelfde plek al een plofkraak. Toen werd de automaat wel opgeblazen.





De Explosievenopruimingsdienst (EOD) was aanwezig. Er lijkt nauwelijks schade te zijn. Of er iemand is aangehouden is niet bekend. Inmiddels is het winkelcentrum gewoon weer begaanbaar.

Ammoniumnitraat

Er is mogelijk gebruik gemaakt van springstof, het zou om ammoniumnitraat gaan; een samengesteld explosief. Volgens een getuige is dat op het display geplakt en zou een poging zijn gedaan om de automaat op afstand, via bedrading, op te blazen.



Alleen het display van de geldautomaat is licht beschadigd. De brandweer heeft de springstof met water verwijderd, ammoniumnitraat is zeer goed in water oplosbaar zout.