Bouwkundig hoogstandje bij Zaanse huttenbouw: kinderen bouwen reuzenrad

ZAANDAM - De hele Zaanstreek staat deze laatste week van de zomervakantie in het teken van huttendorpen. Kinderen steken de handen uit de mouwen om bijzondere bouwwerken neer te zetten. Deze is echter wel heel speciaal.

In het Volkspark in Zaandam hebben kinderen namelijk eigenhandig dit reuzenrad uit de grond gestampt.

Ook in Oostzaan wordt nog druk getimmerd. Gisteren was NH Nieuws erbij toen de kinderen de laatste hand konden leggen aan hun hutten, die vandaag gekeurd worden door een heuse makelaar. Ze mogen er dan vervolgens een nachtje in slapen.