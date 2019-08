Velsen-Noord krijgt kliniek voor geslachtsveranderende operaties

VELSEN-NOORD - In Velsen-Noord wordt dit najaar een nieuwe particuliere transgenderkliniek geopend. Mensen die geslachtsveranderende operaties willen laten uitvoeren, kunnen straks hier terecht - in plaats van alleen bij de universitaire ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen.

Dat schrijft de IJmuider Courant. Het VUmc in Amsterdam biedt de operaties aan vanuit het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie, en het UMCGG in Groningen vanuit hun genderteam.

Lees ook: Transgenders luiden noodklok over lange wachtlijsten bij VUmc in Amsterdam

De kliniek in Velsen-Noord wordt nu toegevoegd aan dat lijstje. Mensen die zich niet thuis voelen in het geslacht waarmee ze geboren zijn, kunnen straks in de kliniek terecht voor de operatie die bij hun transitie hoort, maar ook voor de bijbehorende plastische chirurgie en neurochirurgie. Daarnaast zoekt de organisatie samenwerking met organisaties die transgender mensen begeleiden in het traject.

Wachtlijsten

Nicolette Haasnoot, verbonden aan de kliniek, vertelt aan de IJmuider Courant dat er grote vraag is naar nieuwe klinieken. "Het aantal patiënten op de wachtlijst voor genderoperaties is groot. Er ligt ook een vraag van de Nederlandse zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid om een advies op te stellen over de knelpunten in de zorg voor transgender mensen."