Zwaargewond meisje (17) naast scooter gevonden op fietspad Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Voorbijgangers hebben vannacht op het fietspad van de Warmenhuizerweg een zwaargewonde bestuurster van een snorscooter aangetroffen.

De tiener werd rond 2.50 uur gevonden door een groep passerende fietsers. Zij alarmeerden de hulpdiensten en verleenden eerste hulp. Het meisje uit Waarland was op dat moment niet aanspreekbaar.

Ze is met spoed overgebracht naar het Noordwestziekenhuis in Alkmaar. Over haar verwondingen is niets bekend, maar vooralsnog heeft ze geen verklaring kunnen afleggen.



Onderzoek

De politie heeft een groot deel van de nacht onderzoek gedaan. Het fietspad was drie uur lang afgesloten, waardoor fietsers en scooters over de rijbaan moesten worden geleid.

De politie houdt er rekening mee dat het meisje onderuit is gegaan, maar sluit niet uit dat er anderen bij betrokken zijn geweest. Wie meer weet, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.