Betrapte automobilist (20) onder invloed staat stuur af aan 16-jarige vriend

AMSTERDAM - De politie heeft maandagavond bij de Piet Heintunnel in Amsterdam een 20-jarige automobilist uit Lelystad beboet voor rijden onder invloed en het vervoeren van een grotere hoeveelheid lachgas dan wettelijk toegestaan.

De politie kreeg de auto in het vizier dankzij een tip van een getuige die had gezien hoe de chauffeur op de A6 ter hoogte van Almere tijdens het rijden lachgas inhaleerde. Bovendien slingerde de auto nogal, liet de tipgever weten.

Ballonnetjes

Enige tijd later werd de auto bij de Piet Heintunnel in Amsterdam gezien. Nadat de auto langs de kant van de weg was gezet, werd de bestuurder opgepakt voor rijden onder invloed en het vervoeren van een te grote hoeveelheid lachgas. Saillant detail: terwijl hij in de boeien werd geslagen, bleven de twee andere inzittenden fanatiek aan ballonnetjes lurken.

De vrienden van aangehouden man - een 16-jarige en 17-jarige jongen - hebben vanwege hun leeftijd nog geen rijbewijs. Daarom waarschuwde de politie hen vooral niet te gaan rijden en iemand te bellen met het verzoek hen op te halen.

Gewaarschuwd mens

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zou je denken. In dit geval niet, want amper een kwartier later zag de politie dezelfde auto alweer rijden. Nu zat de 16-jarige jongen - eveneens uit Lelystad achter het stuur. Behalve voor het rijden zonder rijbewijs en het niet kunnen tonen van zijn identiteitsbewijs testte hij positief op het gebruik van cocaïne. Daarom is later op het bureau bloed afgenomen.

Als blijkt dat hij te veel cocaïne in z'n bloed had, moet hij zich voor de rechter verantwoorden. Hij krijg in ieder geval een boete voor het rijden zonder rijbewijs en het niet kunnen tonen van zijn id-bewijs.