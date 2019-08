Jolanda ten einde raad na diefstal taxi: "Het is mijn kindje, en nu is 'ie weg"

HILVERSUM - Vorige week werd de taxi van Jolanda Baegen gestolen vóór de deur van haar eigen huis. De politie heeft de auto nog niet terug gevonden en ze is de wanhoop nabij. "De taxi is mijn lust en mijn leven. Dit betekent het einde van mijn bedrijf, ik moet een uitkering aanvragen."

"Dit is mijn grootste nachtmerrie," zegt Jolanda. Al sinds 2000 werkt ze als taxichauffeur, de laatste jaren als zelfstandig ondernemer. "Ik krijg altijd te horen dat mijn auto zo mooi gepoetst is. Het is mijn kindje en nu is 'ie weg."

Het gebeurde na afloop van het feestje van haar tienerdochter, in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Er waren ook wat jongens via via binnen gekomen en ik heb in goed vertrouwen mijn autosleutels op tafel laten liggen." Om 01.30 uur verlieten alle gasten het huis en later die nacht ging het mis. "Mijn buurman heeft nog twee jongens bij mijn auto zien staan en de volgende ochtend was 'ie weg."

Alles voor haar klanten

Jolanda is de schok nog niet te boven. "De taxi is mijn alles, dat kunnen mijn kinderen beamen." Weer of geen weer, Jolanda stapt in voor een ritje als haar klanten bellen. "Zelfs met kerst ga ik op pad als ik een telefoontje krijg. Voor sommige klanten ben ik bijna familie."

Dochter Semmie Pecht vindt het vreselijk om haar moeder zo te zien. "Ze houdt van haar auto als van een kind, dit doet haar zoveel pijn." Ze probeert te achterhalen of iemand van haar vrienden meer weet over de verdwijning van de taxi, maar tot op heden zonder resultaat.

Volgens Jolanda rijdt de auto nog gewoon rond in de buurt. "Kennissen van mij hebben hem gezien. Het is een opvallende Peugeot." Ze ziet de diefstal als een baldadige actie. "Maar het is voor mij geen grap. Ik kan geen nieuwe auto betalen. Het is klaar, ik moet ermee stoppen."

Polis opgezegd

Jolanda had de auto pas acht maanden. "En ik moet de lease gewoon doorbetalen, maar heb dus geen inkomsten meer." Tot overmaat van ramp weigert de verzekering uit te keren. "Blijkbaar had ik moeten aangeven dat ik deze auto zakelijk gebruik, maar dat heb ik nooit eerder gehoord. Ik betaal al negen jaar premie, dit is mijn derde auto en eerdere schade is altijd gewoon vergoed. En nu opeens hebben ze per direct de polis opgezegd."

Dochter Semmie hoopt dat iemand 's nachts de auto weer voor de deur zet en de sleutels door de brievenbus gooit. "Ik ben elke keer alert als ik wat hoor." Het taxibord in de gang is de laatste tastbare herinnering aan de auto. "Soms denk ik: zal ik hem in de schuur leggen, maar dat kan ik nog niet. Ik heb nog hoop," zegt Jolanda.