Tientallen mensen herdenken in 1983 vermoorde Kerwin op de Amsterdamse Dam

AMSTERDAM - De Antilliaanse Kerwin Duinmeijer werd in 1983 op 15-jarige leeftijd in Amsterdam neergestoken. Zijn dood wordt jaarlijks herdacht; zo ook vandaag. Deze keer kwamen tientallen mensen bijeen op de Dam in de hoofdstad om Kerwin te kunnen eren.

Kerwin liep op de avond van 20 augustus 1983 met enkele vrienden een snackbar uit. Daarbij kwamen ze twee skinheads tegen, met wie ze in een ruzie verzeild raakten. Na een korte woordenwisseling stak een van de skinheads Kerwin neer.

Hij vluchtte vervolgens in de richting van de Dam, waar hij een taxichauffeur vroeg om een rit naar het ziekenhuis. De chauffeur weigerde hem daarentegen mee te nemen.

Overleden

Uiteindelijk verleende een andere taxibestuurder eerste hulp en regelde hij een ambulance voor Kerwin. Maar het was al te laat: de jongen overleed in het ziekenhuis aan bloedverlies.

De rechter oordeelde toen dat het geen racistische moord was. Zowel de maatschappij als de media dachten daar anders over, is te lezen op de website van gemeente Amsterdam. Frank Boeijen reageerde destijds met het lied Zwart Wit: "Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart." Dat lied is ook te horen in de video.

Bijeenkomst

Zijn gewelddadige dood wordt jaarlijks herdacht door de Stichting Vrienden van Kerwin. Andere jaren vond de herdenking plaats bij het beeld Mama Baranka in het Vondelpark, maar ditmaal werd er gekozen voor de Dam.

Het begon om 18.30 uur. Meerdere sprekers kwamen aan bod, waaronder Sylvana Simons en wethouder Rutger Groot Wassink.