Zo reageren AZ-supporters op weren fans Royal Antwerp: "Shame on you! Schandalig"

ALKMAAR - Er mogen aanstaande donderdag geen supporters van Royal Antwerp FC naar het Europa League-duel tegen AZ in De Grolsch Veste in Enschede komen, omdat de burgemeester de veiligheid van de voetbalfans niet kan garanderen. Dit tot grote teleurstelling van AZ-fans. "Shame on you burgemeester! Dit is schandalig."

De burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen zegt dat alléén de supporters van de thuisspelende club welkom zijn. AZ-supporters dus, die in het bezit zijn van een toegangskaart.

AZ-supporters reageren ontstemd. "Het is voor iedereen een spannende wedstrijd", zegt er één. "Shame on you, burgemeester! Achterlijke beslissing!", zeggen anderen. Supportersbeweging Victoria Alkmaar vindt het 'ongekend amateurisme in Enschede'. "We zijn zeer teleurgesteld in de gemeente Enschede dat AZ en de supporters van beide clubs op deze manier benadeeld zijn", schrijven zij.

Op de AZ Fanpage staat: "Wij hopen van harte dat er ondanks het tijdstip, de locatie en alle problematiek voldoende supporters de moeite nemen om richting Enschede te trekken donderdag!"

Andersom

Er zijn ook fans die wel begrip hebben voor de beslissing. "Als het andersom was geweest, neem ik aan dat AZ en de gemeente ook niet op dat soort tuig in de stad zat te wachten".

Royal Antwerp FC heeft inmiddels laten weten dat zij de wedstrijd op een scherm in hun eigen Bosuilstadion uitzenden.

Onderdak

AZ kan niet spelen in hun eigen AFAS-stadion, vanwege het ingestorte dak. De Alkmaarders weken al tweemaal uit naar het stadion van ADO Den Haag. De Haagse burgemeester Pauline Krikke zette een streep door het duel met Royal Antwerp uit angst een confrontatie tussen hooligans van ADO Den Haag, Club Brugge en Royal Antwerp. FC Twente bood AZ vervolgens onderdak aan.

Lees ook: Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat definitief onderzoek doen naar AZ-stadion

De beslissing om Belgische fans te weren kwam na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Van Veldhuizen concludeerde hij dat er geen garantie is dat de openbare orde gehandhaafd kan worden als er ook fans komen van de tegenstander. "Er zijn twee andere grote publieks-evenementen in de stad." Daarnaast sprak de burgemeester met AZ, FC Twente en de KNVB.

Brussel

Volgens Victoria Alkmaar zijn er bij het uitduel volgende week in Brussel geen AZ-supporters welkom. "Dit gaan al met al toch wel twee van de meest waardeloze Europese potjes ooit gaan worden".

De verkoop van de kaarten voor het Europa League-duel is handen van de Alkmaarse club en er zijn geen kaarten beschikbaar voor de vrije verkoop.



Ze spelen donderdag om 20:00 uur.