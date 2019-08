Moeizame 0-0 voor Ajax tegen APOEL Nicosia

NICOSIA - Ajax beleefde een moeizame avond in Nicosia, die eindigde in 0-0. De Amsterdammers hadden moeite door de stugge verdeiging van de Cyprioten heen te komen en de ploeg toonde zich andermaal verdedigend kwetsbaar. Alle verdedigers liepen ook tegen een gele kaart op en Mazraoui kreeg er zelfs twee, waardoor Ajax vanaf de tachtigste minuut met tien man veder moest

Ajax startte met Hakim Ziyech en Mazraoui in de basis. Ziyech viel zataerdag tegen VVV nog uit met een lichte enkelblessure en Mazraoui was er helemaal niet bij vanwege knieklachten, maar beide spelers waren weer fit. Dolberg is officieel nog steeds Ajacied, maar hij ontbreekt al een paar wedstrijden omdat hij bezig is met een transfer.

Trainerscarousel

APOEL is de laatste jaren steeds kampioen van Cyprus, maar het rommelt vaak bij de ploeg. Elf dagen geleden werd de Duitser Thomas Doll aangesteld als nieuwe trainer, de vijftiende oefenmeester in zes jaar tijd.

Zoals verwacht speelde APOEL zeer verdedigend en loerde het op de counter, waarbij in de eerste helft vooral de snelle Suleiman Tamari gevaarlijk was.

Ajax veel sterker

Ajax was de eerste twintig minuten heer en meester en wist de geparkeerde bus een aantal keer goed uit elkaar te spelen. De ploeg was ook gevaarlijk met een aantal afstandsschoten. Daarbij bleek de Cypriotische keeper niet altijd balvast.

Maar Ajax liep in de eerste helft ook tegen drie gele kaarten op bij het voorkomen van counters.

Grote kans Van de Beek

Meteen na de rust kreeg Ajax een grote kans om de score te openen. Joël Veltman gaf een mooie pass op Donny van de Beek, de aanname was perfect, maar de middenvelder kon vlak voor het vijandelijke doel niet afdrukken.

Net als in de eerste helft kreeg Ajax in de eerste minuten een aantal kansjes en hoekschoppen, maar het lukte de Amsterdammers opnieuw niet om daar uit te scoren.

Kansen voor APOEL

In de loop van de tweede helft werd APOEL sterker en werd het spel van Ajax steeds slordiger. Ajax ontsnapte aan een achterstand toen eerst Veltman de bal van de lijn wegkopte en vervolgens APOEL op de lat kopte. Onana moest twintig minuten voor tijd een van zijn katachtige actie vertonen op een hard schot van Souza.

De laatste tien minuten moest Ajax met tien man verder, na een tweede gele kaart van Mazraoui. Daarna kreeg Ajax toch nog een paar kansjes, waarbij de ingevallen Klaas-Jan Huntelaar met een stiftje dicht bij een doelpunt was.

Volgenda week woensdag volgt de return in de Johan Cruijff ArenA. Mazraoui zal daar in ieder geval niet bij zijn na zijn twee gele kaarten.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Marin (Dest/62), Blind, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres (Huntelaar/72).

Opstelling APOEL: Belec; Merkis, Ioannou, Joãozinho (Vidigal/82); Bezjak (Jakolis/68), Souza, Gentsoglou, Matic, Mihajlovic; Tamari, Pavlovic (Hallenius/68)