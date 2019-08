CASTRICUM - Een brommobiel is vanavond op de N203 ter hoogte van Castricum in de sloot gereden. De bestuurder, een man, is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gehandicaptenvoertuig reed op het fietspad toen de wagen opeens van de weg raakte en de sloot in reed.

Hoe het nu met de bestuurder gaat, is onbekend.