Ouderen dágen geïsoleerd door kapotte lift: "Miste zelfs mijn 69e huwelijksjubileum"

BERGEN - Bewoners van een appartementencomplex aan het Zakedijkje in Bergen zijn het spuugzat. De enige lift in het gebouw is al zes dagen stuk. Meerdere oudere bewoners kunnen niet de trap nemen en zitten opgesloten in huis. Eén van de bewoners miste zelfs haar 69-jarig huwelijk door de defecte lift. "Ik vind het vreselijk."

"Je mist een hoop sociale contacten", zegt de 87-jarige mevrouw Hessing. Zij eet normaal gesproken in een verzorgingstehuis aan de overkant, maar dat gaat nu even niet.

Vorige week donderdag ging de lift in het wooncomplex stuk. Sindsdien laat ze eten bij haar thuis brengen. "Het is dat ik m'n nodige hulp krijg, dat ik ook aan- en uitgekleed word en voor alles een indicatie heb. Daar heb ik nog een beetje spraak mee."

69 jaar getrouwd

Wat het voor mevrouw Hessing nog extra vervelend maakt, is dat zij afgelopen weekend haar 69-jarig huwelijk misliep door de defecte lift. Hij ligt vanwege een hersenbloeding in een verzorgingscentrum, waar mevrouw Hessing niet naar toe kon. "Als de lift het doet, dan is het eerste wat ik doe een busje bestellen om naar m'n man toe te komen." Hun zoon Jan voelt zich machteloos. "Ik vind het vreselijk. Heel erg."

Nog zes ouderen

In het complex wonen nog zes ouderen die niet met de trap naar beneden kunnen. "We zitten opgesloten in het huis. Ik red me dan nog wel dat ik eens met m'n stok naar beneden kan, maar dat is ook geen pretje", vertelt meneer Van der Rol-Brouwer.

Lees ook: Onmacht en woede bij ouderen om kapotte lift: "Het is mijn enige link met buiten"

Een andere bewoonster vertelt dat ze rekening moet houden met haar broodvoorraad. "Ik moet nu zuinig aan doen, want ik heb nog maar een kapje en kan niet naar beneden."

Ouderen vaker dupe van kapotte liften

Woonorganisatie Kennemer Wonen laat weten dat de lift uiterlijk morgen gemaakt wordt. Volgens de woonorganisatie moesten er onderdelen voor de lift besteld worden.

Het is niet de eerste keer in onze regio dat ouderen opgesloten zitten door een kapotte lift. Zo konden bewoners van flats in Amstelveen, Haarlem en Alkmaar lastig de deur uit. In alle gevallen duurde het dagen voordat de lift werd gemaakt.