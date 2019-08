Mishandeling in Haarlemse woonwijk: verdachte aangehouden

HAARLEM - In de Rudolf Steinerstraat in Haarlem is vanavond iemand mishandeld. Volgens ooggetuigen is het slachtoffer een vrouw. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe is. Er is een verdachte aangehouden.

De mishandeling gebeurde rond 18.15 uur. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een steekpartij ging, maar de politie bevestigt dat hier geen sprake van is.

De politie doet onderzoek naar de details van de mishandeling.