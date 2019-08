Ziekenhuispersoneel voert actie voor meer loon: "Het einde is bereikt"

HOORN - "Te weinig personeel, te weinig vergoeding; alles staat onder druk", zegt een medewerker van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, die vanmiddag actie voert. Overal worden spandoeken opgehangen en er zijn zo'n 140 medewerkers op de been. Als de lonen niet worden verhoogd, volgen er mogelijk stevigere acties.

"Dit is de kans om te zorgen dat men weer in de zorg wil werken", zegt actieleider Roel Smit, OK-verpleegkundige in het Dijklander Ziekenhuis. "We zijn op alle fronten en afdelingen op zoek naar mensen die in het ziekenhuis willen gaan werken. Deze kans mogen we niet laten liggen".

Lees ook: Personeel van Dijklander Ziekenhuis voert actie met spandoeken-invasie

Het personeel van het ziekenhuis gaat niet akkoord met een verhoging van 2,5 procent van het loon. Volgens Smit is er in ruim vijftien jaar niet zo'n grote actie geweest in het ziekenhuis als nu. "Je ziet dat mensen extra bereid zijn om actie te voeren, ook aangezien de werkdruk sinds de fusie alleen maar is toegenomen".

Het bestuur van het ziekenhuis ondersteunt de actie maar ziet de cao-onderhandelingen en de fusie als aparte zaken. "Onverlet laat dat een fusie veel vraagt van de medewerkers en daar zijn we ons van bewust", aldus bestuurder Ymke Fokma. "De manier waarop hier invulling is gegeven met spandoeken is heel creatief. Wij staan er volledig achter dat er een goede cao komt".

'Einde bereikt'

Volgens een actievoerer is het met name de wisselwerking tussen te weinig personeel en te weinig vergoeding die de emmer doet overlopen. "De fusie speelt wel degelijk een rol. De werkdruk is hoger en er zijn ook een hoop mensen weggegaan, want je moet toch water bij de wijn doen".

Begin september gaan de cao-onderhandelingen verder. Als de actie niets oplevert, overweegt het actiecomité om steviger actie te gaan voeren. Smit: "De 'hardste' actie die gevoerd kan worden is het draaien van een zondagsdienst op een doordeweekse dag. Dat betekent dat er alleen spoedbehandelingen worden gedaan."