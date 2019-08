Paarse duimen en vingers vol splinters bij timmerdorp: "Er viel een plank op mijn hoofd"

OOSTZAAN - Overal in de Zaanstreek verrijzen deze week houten constructies. Kinderen zijn druk bezig om in de laatste week voor de vakantie een timmerdorp te bouwen: een Zaanse traditie. Dat gaat niet zonder slag of stoot. "Mijn duim is helemaal paars."

Abigail slaat met zachte hand tegen een spijker aan. De hut moet morgen af, maar dat gaat met dit tempo niet lukken. Gelukkig heeft ze een paar vrienden gevonden die haar willen helpen en hard doortimmeren.

"Het is typische Zaans", laat Lonneke van Soest weten, die het jaarlijkse huttendorp in Oostzaan organiseert. "Daarbij is het leuk voor de kinderen en voor de organisatie." Als de hutten af zijn worden ze door een echte makelaar gekeurd en dan mogen de kinderen er een nachtje in slapen.

Brokkenpiloot van het jaar

Het timmeren is niet geheel zonder gevaar. Op de EHBO worden splinters en spijkers uit kinderduimen gehaald. Als grap looft de organisatie een prijs uit voor de grootste brokkenpiloot. De achtjarige Evi heeft grote kans om die titel in de wacht te slepen. "Mijn duim is helemaal paars", vertelt zij. "Ik heb al een paar keer op mijn vingers geslagen en er is een plank op mijn hoofd gevallen."

Van Soest benadrukt dat de kinderen niet aangemoedigd worden om zichzelf extra te bezeren.