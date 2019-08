Zorgmedewerkers Evean krijgen (na lange strijd) 14 minuten en 59 seconden koffiepauze

ZAANSTAD - Werknemers van zorgorganisatie Evean mogen 14 minuten en 59 seconden per dag koffie of thee drinken. Dat heeft de zorgaanbieder toegezegd aan vakbond FNV. Het was één van de eisen van werknemers, eerder dit jaar toen de acties begonnen.

Een petitie met negenhonderd handtekeningen heeft er voor gezorgd dat FNV, werknemers en Evean om de tafel gingen. De verzorgers kwamen in verzet tegen de werkdruk, de onderbezetting en de angstcultuur bij Evean.

Op dit moment moet één verzorger gemiddeld zeventien ouderen helpen, zegt FNV. De vakbond wil dat dit naar één op vier gaat. Maar FNV zegt dat dat volgens Evean wordt uitgesloten, omdat er simpelweg niet genoeg personeel is. 'Onzin' zegt de zorgorganisatie. Er zijn volgens Evean veel meer verzorgers per cliënt. In de ochtend zou dit zeven werknemers op 34 ouderen zijn plus vier extra medewerkers.

Lees ook: Personeel verzorgingstehuis Krommenie voert actie voor een beter rooster

Ook heeft de FNV de vermeende angstcultuur binnen het bedrijf aangekaart. Zo zouden medewerkers nadelen ervaren als ze met problemen naar buiten kwamen. In februari sprak één van de medewerkers van verzorgingstehuis Rosariumhorst met NH Nieuws. Zij werd toen direct op het matje geroepen door de beleidsmedewerkers van Evean.

Evean laat weten dat de communicatie 'altijd verbeterd wordt en er extra aandacht sinds de medewerkers er mee naar buiten zijn gekomen'. Ook zouden er toezeggingen zijn gedaan over een beter rooster en vaste vrije dagen. Hierover verwacht Evean morgen meer te kunnen melden.

Bekijk hieronder beelden van de werkonderbreking van medewerkers in februari.



In het najaar zijn er vervolggesprekken. Als Evean zich niet aan de toezegging houdt, wordt er door de werknemers nagedacht over hardere acties.

Evean heeft in Noord-Holland vestigingen in onder meer Amsterdam, Waterland en de Zaanstreek.