Gerda geniet op Greenpeace-schip: Arctic Sunrise werkt als magneet op bewonderaar

IJMUIDEN - De Arctic Sunrise ligt een paar dagen in de haven van IJmuiden en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Mensen die begaan zijn met het werk van milieu-organisatie Greenpeace blijven even staan. Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat een schip van Greenpeace aanlegt in IJmuiden. Daarom is deze week bijzonder, want vrijdag is de Rainbow Warrior, een andere boot van Greenpeace, in IJmuiden te zien.

Gerda Stet is al veertig jaar lid van Greenpeace en bewonderaar van de actievoerders. Daarom stond ze op de kop van de haven toen de Arctic Sunrise aankwam en is sindsdien voortdurend in de buurt van of op het schip. "Ik wist dat-ie zou komen en dan wil ik dat zien gebeuren. Het geeft een heel apart gevoel als je dat schip de haven binnen ziet varen. Ik kan het moeilijk omschrijven, maar het geeft me een warm gevoel", zegt Gerda.

Ze is een bewonderaar van het werk van Greenpeace, je zou haar zelfs een beetje fan kunnen noemen. Ze wilde graag dat de kapitein een stempel en handtekening in haar monsterboekje zette. Dat is een soort paspoort waarin zeevarenden vroeger een stempel lieten zetten bij het binnenkomen of verlaten van de haven.

De IJmuidense heeft ooit als kind zo'n boekje gekregen en verzamelt sindsdien handtekeningen en stempels. Ze heeft er al veel, maar de nieuwe van de Arctic Sunrise ontbrak nog. "Ik zag toevallig vanmorgen de kapitein een stempel zetten op een document en dacht toen: die heb ik nog niet. Dus ik snel mijn monsterboekje gehaald. En kijk hier eens!"

Senegal

Woensdag vertrekt het schip weer voor een missie voor de kust van Senegal. Gerda zal er zeker zijn om de bemanning uit te zwaaien. "Réken maar."