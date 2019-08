Handhaven op lachgas werpt zijn vruchten af: amper incidenten gemeld

HOORN - Tijdens de kermis in Hoorn heeft de gemeente actief ingezet op het handhaven tegen de verkoop van lachgas. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Over tien dagen kermis zijn slechts twee incidenten geweest.

De eerste week van de kermis ging zelfs voorbij zonder een enkel incident. In het tweede weekend hebben handhavers één lachgastank in beslag genomen. De persoon die de tank had, is weggestuurd en heeft een verbod gekregen voor de kermis. Bij het tweede incident hebben handhavers een groepje jongeren met ballonnen aangesproken. Ze hebben deze toen laten leeglopen en zijn vervolgens alsnog weggestuurd.

Lees ook: Hoornse burgemeester wil landelijk lachgasverbod

Het lijkt er dus op dat het actieve handhaven heeft geholpen. Hoorn heeft eerder besloten om een verbod op de verkoop van lachgas op te nemen in het evenementenbeleid en daar extra op toe te zien. "We zien hier namelijk de laatste maanden in toenemende mate problemen met lachgas", aldus handhaver Erik Nijkamp.

Helaas kan er vanwege de huidige wetgeving nog niet worden bekeurd op het gebruik van lachgas. Wel kunnen handhavers de gebruikers aanspreken, vooral als ze overlast veroorzaken.

NH Nieuws mocht een avond meelopen met de handhavers op de kermis. Bekijk hier de reportage: