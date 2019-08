Blaricumse feestweek zorgt voor vermaak voor jong en oud

BLARICUM - Het feest is dan wel wat minder uitbundig dan afgelopen jaren, maar het mag de pret niet drukken: de Blaricumse feestweek - mét de kermis - zorgt weer voor veel vermaak voor jong en oud.

De feestweek staat bol van de activiteiten voor Blaricummers van alle leeftijden. Eén van de leuksten: de vossenjacht met Solex-snorfietsen.

Een bonte stoet al verklede bewoners trok zondag op een Solex door Blaricum. Het ene kostuum was nog opvallender dan het andere. Het zorgde voor veel vermaak, voor de deelnemers maar zeker ook voor toeschouwers langs de kant. Er werd veel gelachen.

Tekst loopt door onder de video.



Ringsteken voor jong en oud

Zaterdag was het tijd voor het ringsteken, ook al vele jaren een van de pijlers van de feestweek. De hele ochtend probeerde de ene na de andere deelnemer vanaf een paard en wagen al rijdend een stok in een hangende ring te steken. Het lijkt zo gemakkelijk, maar simpel is het allerminst.

Tekst loopt door onder de video.



Zestigste kermis

Gisteren werd ook de kermis afgetrapt, al 60 jaar het kloppende hart van de feestweek. De eer was aan burgemeester Joan de Zwart-Bloch. De kermisexploitanten verrasten haar vervolgens met een groot carrouselpaard.

Tekst loopt door onder de video.



Feest beperkter

Vergeleken met afgelopen jaren is het programma van de Blaricumse feestweek flink uitgedund. Dronken jeugd zorgde vorig jaar tijdens de Blaricumse kermis voor zoveel overlast dat burgemeester Joan de Zwart er 'helemaal klaar mee was'. Er waren vernielingen en er werd te veel drank en drugs gebruikt.

Door het feest wat soberder te maken en onder meer de feesttenten op straat te schrappen, probeert Blaricum ervoor de zorgen dat de feestweek meer voor de Blaricummers zelf wordt. Dat lijkt tot nu toe goed te lukken.