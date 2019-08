Darmbacterie gevonden in zwemwater Kwartje Triathlon Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - In het zwemwater van het Kwartje Triathlon Anna Paulowna is een darmbacterie gevonden. De concentratie is laag, maar hoog genoeg om een negatief zwemadvies af te vaardigen. Er wordt vandaag nog een keer getest. Als later deze week blijkt dat de bacterie er nog steeds zit, wordt het zwemgedeelte van de wedstrijd geschrapt.

Dat meldt de organisatie van de triathlon, schrijft onze mediapartner Noordkop Nieuws.

Er werd vorige week dinsdag voor het eerst gemeten. Toen was er nog niets aan de hand bij de brug, maar werd wel de e-colibacterie gevonden bij de jachthaven en een andere darmbacterie bij zowel de jachthaven als het sturfstrand. Hoewel vrijdag de e-colibacterie was teruggedrongen, bleek de andere darmbacterie er vrijdag nog steeds te zitten.

Als donderdag het water weer wordt afgekeurd, gaat de organisatie over op een zogeheten run-bike-run. De hardloop- en fietsgedeeltes blijven daarmee bestaan, alleen het zwemonderdeel wordt uit de race gehaald.