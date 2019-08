Dierentehuis Den Helder onder water door zeer lokale wolkbreuk

DEN HELDER - Regenbuien kunnen plaatselijk zijn, maar die van vanochtend was wel héél lokaal. Den Helder werd rond 9.00 uur getroffen door een zeer lokale wolkbreuk. De medewerkers van Dierentehuis 't Schuthok aan de Rijksweg werden overvallen door het vele water: de dierenopvang stond binnen een mum van tijd blank.

"We hadden net de honden naar buiten gebracht, toen het begon te stortregenen", zegt Marjan Grooff van 't Schuthok. "Snel hebben we de dieren weer naar binnen gehaald, maar we waren zelf ook tot onze onderbroek nat."

Ze vervolgt: "Het middenpad liep onder water, de goten aan de zijkant konden het niet meer aan. En bij de kattenverblijven kwamen de putjes ook omhoog." Grooff wist niet wat ze meemaakte. "Meestal valt het in Den Helder juist wel mee met regen. Buien gaan hier vaak langs. Maar nu werden we juist getroffen door de regen."

Toch kan ze er wel om lachen. "Yvette en ik moesten vandaag even dweilen, maar verder overleven we het wel."

De regen was in een halfuur voorbijgetrokken. In de Facebookgroep 'Je bent Jutter als' delen meerdere mensen filmpjes van de plensbui. Zo heeft Marijke een video gemaakt van haar achtertuin, en stond Thijmen bij Fort Harssens.