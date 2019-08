Haarlemse Muggenronde stilgelegd: traumahelikopter landt op Grote Markt

HAARLEM - Het wielerevenement de Haarlemse Muggenronde is vanmiddag stilgelegd nadat de Grote Markt moest worden vrijgemaakt voor de landing van een traumahelikopter. Dat gebeurde nadat even daarvoor iemand van een trap was gevallen.

De gewonde wordt op dit moment nog steeds behandeld, zo laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het zou gaan om een val van een wenteltrap in de Toneelschuur. De helikopter is net vertrokken. Lees ook: Haarlemse Muggenronde dit jaar zonder agenten op de motor Het betreft geen deelnemer van de wielerwedstrijd Muggenronde, aldus een getuige. Aan de ronde doen 85 deelnemers mee. Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd wordt hervat.