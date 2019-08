Steeds meer rivierkreeften gezien: 't Gooi blijkt 'rivierkreeftenhoofdstad' van Nederland

GOOISE MEREN - De afgelopen jaren worden er steeds meer Amerikaanse rivierkreeften gespot in Nederland. De kreeften blijken het vooral erg fijn te vinden in 't Gooi, waar ze het vaakst van heel Nederland gezien worden. Dat blijkt uit cijfers van Waarneming.nl.

De afgelopen negen jaar werden er 1.311 rivierkreeftjes waargenomen in 't Gooi.

Verreweg de meeste kreeftjes worden gezien in Gooise Meren, waar er bij 287 waarnemingen in totaal 644 rivierkreeften gezien werden. De Gooise gemeente is daarmee koploper voor heel Nederland, op de voet gevolgd door Wijdemeren waar er bij 157 waarnemingen 597 kreeften gezien werden.

Ware plaag

De Amerikaanse rivierkreeft komt van oorsprong helemaal niet voor in Nederland, maar rukt steeds meer op. Omdat het beest geen natuurlijke vijanden heeft, weet hij zich razendsnel te vermenigvuldigen.

Daar is overigens niet iedereen even blij mee: in veel gebieden zijn de beesten een ware plaag. Ze beschadigen oevers en tasten de waterkwaliteit aan.

Bestrijding kreeften

Het vangen van de rivierkreeften is de meest logische oplossing om het aantal kreeften terug te dringen. Dat mag sinds 2016, maar het blijkt voor beroepsvissers lastig om een vergunning te krijgen. Dat komt vooral omdat waterbeheerders nog erg huiverig zijn. Dat komt doordat vissers de populatie het liefst in stand houden, zodat ze een jaar later weer kunnen vissen. Waterbeheerders willen de kreeften liever meteen helemaal weg hebben. Dat strookt niet met elkaar.

Vissen op rivierkreeften kan voor restaurants overigens wel interessant zijn: de rivierkreeften kunnen gegeten worden en zijn met name in Zweden en de Verenigde Staten een ware delicatesse.