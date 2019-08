Na zes jaar houdt realityshow Utopia het voor gezien

LAREN - Na zes jaar wordt de stekker getrokken uit het reality-programma Utopia van SBS6. De huidige vijftien bewoners van het Utopia-terrein bij Laren hebben dat vanochtend te horen gekregen.

Eind dit jaar is de grote finale van het reality-programma, waarin de bewoners vanuit het niets een ideale samenleving proberen te creëren op een kale vlakte bij Laren.

De eerste uitzending van het programma was op 31 december 2013. Het plan was om één jaar te gaan bouwen, maar dat werd steeds verlengd. Een jaar geleden dreigde het programma al eens eerder te stoppen. Het bleek voor Talpa toen niet langer mogelijk om het Utopia-terrein op Crailo te huren, omdat de gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren plannen hadden om woningen op het terrein te gaan bouwen. Na fel protest van de Utopia-bewoners maakte het programma toch een doorstart op een terrein in de nabije omgeving.

Andere programma's

Nu valt het doek dus alsnog voor Utopia. "Omdat SBS6 een nieuwe fase ingaat, maakt Utopia plaats voor andere mooie en verrassende programma’s. Later wordt bekendgemaakt welk programma er in het tijdslot van Utopia te zien zal zijn", laat Talpa weten.

Trouwe Utopia-fans kunnen de belevenissen van de vijftien bewoners dus nog maar vier maanden volgen. Vanaf komende maandag wordt het programma wel op een ander tijdstip uitgezonden dan gebruikelijk. Het wordt in de programmering verschoven naar 18.00 tot 19.00 uur.