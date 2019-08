Bouwvakker gewond na val in pand Amsterdam

AMSTERDAM - Bij een ongeluk in een pand aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in Amsterdam West is vanmorgen een gewonde gevallen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het slachtoffer van hoogte gevallen. Omstanders zeggen tegen AT5 dat het om een bouwvakker gaat die in het pand een etage lager terecht kwam. Hij zou per ongeluk achteruit een gat in zijn gestapt.

Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Ook de brandweer kwam ter plaatse. "Wij werden gealarmeerd omdat de plek waar het slachtoffer terecht was gekomen mogelijk lastig bereikbaar zou zijn, maar dat bleek niet zo te zijn", zegt de brandweerwoordvoerder.

Volgens omstanders was de bouwvakker aanspreekbaar. Over de verwondingen van de man is verder niets bekend.