Amsterdamse ondernemers slepen gemeente voor rechter om parkeertarieven

AMSTERDAM - Een groep Amsterdamse ondernemers stapt binnenkort naar de rechter vanwege de verhoogde parkeertarieven in de stad. Ze zeggen veel klanten te verliezen door de maatregel van de gemeente.

Dat schrijft De Telegraaf. Een van de ondernemers, die een kinderkledingwinkel op de Overtoom heeft, spreekt over 'rechtsongelijkheid'. "Als je als potentiële klant twee keer struikelt, zit je in de Scheldestraat waar de tarieven een stuk lager zijn."

Leegstand

De ondernemer vreest voor grote problemen bij winkels en marktkramen binnen de ring A10. "Niemand gaat naar de markt of de PC Hooftstraat als je zes euro per uur moet betalen. Er komt leegstand in de straten die vroeger heel erg goed draaiden."

Sinds april zijn de parkeertarieven in de stad fors hoger. Zo ging het uurtarief in het centrum van vijf euro naar 7,50 euro, in De Pijp en rond Artis van vier euro naar zes euro en in Zuid van drie euro naar 4,50 euro. Dankzij de hogere tarieven krijgt de gemeente 400 miljoen euro extra binnen.