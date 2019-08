Ron wil Brexit-uitzwaaimoment op strand Wijk aan Zee: "Al duizenden reacties"

WIJK AAN ZEE - Nog iets meer dan twee maanden en dan lijkt het definitief te worden: op 31 oktober verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie. Om 'afscheid te nemen van deze oude vriend' plaatste Ron Toekook een oproep op Facebook om op het strand van Wijk aan Zee naar de Brexit te gaan kijken. En daar wordt tot dusver massaal gehoor aan gegeven.

Het idee voor het toch wel ludieke evenement kwam volgens Ron tijdens een vakantie op Hawaii. "Als de zon daar ondergaat, gaat iedereen naar het strand", vertelt hij. "Dan nemen ze stoeltjes en een flesje wijn mee en kijken ze naar de zonsondergang. Toen kwam ik op het idee om op 31 oktober ook zoiets voor de Brexit te doen."

Serieuze ondertoon

En zo werd het idee voor 'gezellig op het strand de Brexit kijken' geboren. Het lijkt misschien een grapje, maar de Beverwijker ziet zeker een serieuze ondertoon. "Het is voor mij ook een gebaar richting vrienden die we daar hebben. Een soort 'tot ziens, we vergeten jullie niet'. Er zijn ook heel veel Britten die het er moeilijk mee hebben."

Lees ook: 'Brexitparkeerplaats' in IJmuiden: "Goede zet, maar ook zorg voor inklimmers"

Het evenement is massaal opgepikt. Bijna zesduizend mensen willen er met hun strandstoel bij zijn en nog eens zo'n 44 duizend mensen hebben laten weten geïnteresseerd te zijn. "Ik had niet verwacht dat het zó groot zou worden", aldus Ron. "Extra reden om het goed aan te pakken."

Festival

Aan het einde van de week gaat Ron om de tafel met betrokken partijen. Dan worden alle ideeën doorgesproken om te zien wat er mogelijk is, maar de organisator heeft al wel een plaatje in zijn hoofd. "Een soort Brits festival zou leuk zijn", denkt hij hardop. "Er zijn ook al bands die hebben aangegeven dat ze wel willen komen spelen."

En welke nummers moeten zij dan ten gehore brengen? Daar hebben de Facebook-reageerders wel een mening over. "Verzoeknummer: Go Your Own Way van Fleetwood Mac", schrijft iemand. "Of toch: het is stil aan de overkant?"