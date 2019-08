Veel schade door botsing met drie auto's bij werkzaamheden in Blaricum

BLARICUM - Aan de Crailoseweg in Blaricum is een automobilist vanmorgen op twee andere auto's geknald bij werkzaamheden. Er raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk.

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NH Nieuws dat de automobilist waarschijnlijk van de weg is geraakt tijdens werkzaamheden. Deze zou wellicht te hard gereden hebben, waardoor de banden van de weg glipten en de auto stuurloos bleek.

Op de andere weghelft kwam de auto uiteindeiljk tegen twee andere auto's terecht. Op foto's is te zien dat alle partijen flinke schade hebben geleden.