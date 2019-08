Twee treinbranden op één avond in station Haarlem

HAARLEM - Er is gisteravond rond 23.30 uur nogmaals brand gesticht in een sprinter op station Haarlem. Eerder op de avond was het ook al raak.

De brand werd gesticht in een sprinter die stond op perron vier. Iemand zou flesjes met brandbaar materiaal aan hebben gestoken.

Lees ook: Brand in coupé van sprinter bij station Haarlem

NS-medewerkers waren dit keer sneller ter plaatse dan eerder op de avond. Hierdoor kon de brand snel geblust worden en bleef de schade beperkt. Eerder op de avond ontstond er ook al brand in een sprinter, daarbij was de schade fors.

De politie is een onderzoek gestart naar de dader; zij vermoeden dat dezelfde persoon eerder op de avond ook al brand stichtte in een sprinter. In de trein waar brand werd gesticht hangen beveiligingscamera's.

Treinpyromaan

In 2016 en 2017 werd er ook al meerdere malen brand gesticht in treinen in de regio. De autistische Gino T. werd opgepakt voor het stichten van vijf branden in treinen. Hij zit op dit moment een celstraf van drie jaar uit met tbs.