Ondernemer uit eigen pand gezet door We Are Here-krakers

AMSTERDAM - Een onaangename verrassing voor de Amsterdamse ondernemer Salih Ozcan toen hij vorige week terugkwam van vakantie. Een We Are Here-groep heeft zijn bedrijfspand gekraakt in Westpoort. Gisteren probeerde hij het gesprek aan te gaan met de krakers, maar dat pakte anders uit dan gepland.

Ozcan zegt zijn zaak nodig te hebben voor zijn autobedrijf. Hij had de ruimte eerst verhuurd, maar dat bleek 'een foute huurder' die er een wietplantage in was begonnen. Nadat het pand in januari was ontruimd heeft de ondernemer het laten opknappen. Hij wilde het juist gaan betrekken: "Ik ben een kleine ondernemer die gewoon zelf gebruik maakt van zijn pand en door hen loop ik nu mijn zaken mis."

Die boodschap wilde Ozcan gisteren gaan overbrengen aan de groep veelal uitgeprocedeerde asielzoekers die nu met minstens veertig man in de bedrijfsruimte aan de Abberdaan bivakkeren.

Voor de ingang ligt een grote berg met afval. "Dit is toch te gek voor woorden', verzucht Ozcan. "Hier komen alleen maar ratten en muizen op af."

Verhitte discussie

Zodra de ondernemer de ruimte wil betreden, slaat de vlam in de pan. Een aantal van de krakers komt op Ozcan afgestormd en zegt dat hij het pand onmiddellijk moet verlaten: "Anders bellen we de politie." Dat schiet de Amsterdammer in het verkeerde keelgat: "Moet ik mijn eigen gebouw uit?!"

Eenmaal buiten wordt de verhitte discussie voortgezet. Voordat de situatie echt escaleert en nog voordat de politie arriveert, besluit de verbouwereerde Ozcan dan maar af te druipen. "Het is een heel naar gevoel. Ik heb er helemaal geen woorden voor. Ik kan die mensen enigszins begrijpen, maar zij begrijpen mij helemaal niet. Ongelofelijk. Dat dit in zo'n land kan."

Ontruiming

De politie laat weten nog niet specifiek op deze zaak te kunnen reageren, maar dat er niet met spoed ontruimd gaat worden. Gemiddeld moet een eigenaar voor een ontruimingsprodedure zes weken wachten. Ozcan heeft intussen een advocaat in de arm genomen.