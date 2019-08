'Thuiswedstrijden AZ in Olympisch Stadion gaat niet lukken'

ALKMAAR - Na het deels instorten van het dak van het AFAS-stadion in Alkmaar moet AZ voor thuisduels uitwijken naar andere clubs. Waarom niet naar het Olympisch stadion?

Volgens het Parool is dat niet mogelijk. Voor het thuisduel tegen Europa League-tegenstander Royal Antwerp wordt uitgeweken naar Enschede, maar volgens experts zou het nog een jaar kunnen duren voordat de club weer intrek kan nemen in hun eigen stadion.

Het Olympisch Stadion wordt door velen als optie genoemd. Volgens de krant is dat leuk, maar praktisch gezien niet mogelijk. Zo zouden er geen faciliteiten zijn om zakenpartners te ontvangen, het Olympisch Stadion heeft immers geen skybox, is er alleen voldoende parkeermogelijkheid als er pendelbussen vanaf de RAI in worden gezet, en heeft het stadion geen uitvak.

Woordvoerder van het Olympisch Stadion, Nienke Erkelens, ziet tevens dat het stadion voor AZ geen reële optie is, al zouden ze welkom zijn. "We zitten midden in een woonwijk. Daar vindt de politie vast ook wat van. Hier risicowedstrijden spelen, zal niet gaan." Ook voldoet het stadion niet meer aan een aantal praktische eisen: "In de onoverdekte tribunes zitten geen toiletten en horecapunten meer. Die zouden we dan buiten het stadion moeten plaatsen."

De volgende thuiswedstrijd van AZ wordt op 14 september gespeeld, dan spelen ze tegen Sparta. Volgens het Parool hoopt de club tegen die tijd een stadion te vinden waar supporters wel kunnen drinken en toiletteren.