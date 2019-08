Brand in coupé van sprinter bij station Haarlem

HAARLEM - In de trein van Amsterdam naar Zandvoort woedde maandagavond een brand in een coupé. Medewerkers van de NS hebben de brand geblust met een poederblusser. Het was op perron acht van station Haarlem.

Een getuige zegt dat er in de coupé twee flessen met brandbaar materiaal zijn aangetroffen en in beslag genomen.

De schade door de brand en het blussen in de coupé is groot. Het perron was even niet toegankelijk voor publiek. De NS zal aangifte doen. Voorheen zijn er al vaker treinen in Haarlem en Zandvoort in brand gestoken.