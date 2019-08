Bibian weer naar huis na riskante operatie

LOOSDRECHT - Bibian Mentel is weer naar huis. Er is donderdagochtend een tumor verwijderd bij de oud-snowboarder, die al meerdere malen kanker kreeg. Vandaag reed ze in een rolstoel uit het ziekenhuis. 'JAAAAA!' Schijft haar man Edwin op Facebook.

"De wond geneest goed. De constructie zit goed vast en Bibian voelt zich naar omstandigheden goed." De operatie was gevaarlijk; er was risico op een dwarslaesie.

Op de foto zie je de hechtingen van de operatiewond en de constructie waar Edwin het over heeft.





Het komt best als een verrassing dat Bibian nu al naar huis mag. "Dat hadden we nooit durven dromen. Heerlijk!" Hij schrijft ook nog dat ze nu gaat aansterken om hopelijk over twee á drie weken sterk genoeg te zijn voor Dancing with the Stars.