Brandende boot naar Zaanse haven gesleept

ZAANDAM - Een boot is iets voor zessen in de buurt van de haven van Zaandam in de brand gevlogen. Het onfortuinlijke schip is door een ander bootje de haven in getrokken waar de brandweer de brandhaard beter kan bestrijden.

De brand ontstond vermoedelijk in de machinekamer van de boot. Hierdoor is het bootje nu onbestuurbaar geworden. De opvarenden raakten niet gewond.

Het brandende voertuig ligt in de Dukra Jachthaven aan de Badhuisweg. Vanwege de lastige waterwinning heeft de brandweer snel opgeschaald naar middelbrand. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om hun ramen en deuren te sluiten tegen de rook.