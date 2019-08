Amsterdamse politiemedewerkers geschorst voor gebruik en bezit harddrugs

AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft maatregelen genomen tegen acht van haar medewerkers. Zij zouden in hun vrije tijd harddrugs in bezit hebben gehad en hebben gebruikt.

Vier van de medewerkers zijn geschorst, vier anderen zijn buiten functie gesteld. Alle acht worden verdacht van plichtsverzuim.

In hun privétijd hebben de medewerkers vermoedelijk harddrugs gebruikt en/of in bezit gehad. Er is nu een onderzoek gestart naar het achttal.

Het is zeker niet de eerste keer dat er disciplinaire maatregelen tegen politiemedewerkers zijn genomen. Deze zomer werden er al agenten geschorst voor onder andere stalken en valsheid in geschrifte.