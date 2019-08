Haarlemse vrijwilligers 'In The Picture' tijdens de Dag van de Fotografie

HAARLEM - De vrijwillige amateurfotografen van de Haarlemse hobbyclub 'In The Picture' mogen op de Dag van de Fotografie zelf even in het middelpunt staan. Al ruim twee jaar fotograferen zij vrijwilligers op evenementen of bij hulporganisaties. "Het is echt een voorrecht, om dit te mogen doen", zegt Ron Moelijker die de amateurfotografen coacht.

"Ik hoop altijd dat ik die emotie in beeld kan brengen die erbij komt bij het vrijwilligerswerk", vertelt fotograaf Tea van der Zee. Ze fotografeert het liefste mensen en is minder geïnteresseerd in plaatjes schieten van bijvoorbeeld de molen van Adriaan of de Grote Kerk, wat toch voor veel fotografen zeer geliefde Haarlemse onderwerpen zijn.

Vrijwilligerscentrum

De amateurfotografen van 'In The Picture' komen elke week bijeen in het vrijwilligerscentrum om gezamenlijk hun werk te bekijken. Ze worden door het centrum op evenementen en vrijwilligerswerk geattendeerd. En ze kunnen nog lang door met hun werk, want er zijn nog genoeg vrijwilligers in Haarlem, beredeneert Ron Moelijker.

Haarlem viert cultuur

De foto's van 'In The Picture' worden door de organisaties gebruikt, maar soms ook tentoongesteld. Zoals op 14 september bij het vrijwilligerscentrum in het kader van 'Haarlem viert Cultuur'.

Dat ze voor de reportage van NH Nieuws nu zelf 'in the picture' staan, is even wennen voor Tea en Ron. Maar ze zijn vrijwilliger, dus ook zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. "Nu zijn we zelf aan de beurt", lacht Ron.