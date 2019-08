Amsterdoomed veroordeeld tot twee jaar cel voor wapen- en drugshandel op darkweb

AMSTERDAM - Een 31-jarige taxichauffeur uit Amsterdam is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een voorwaardelijk, voor wapen- en drugshandel. Hij handelde op het darkweb onder de naam 'Amsterdoomed'.

In 2017 haalde de Amerikaanse FBI de marktplaats 'Alphabay' neer. Hier kwam de naam 'Amsterdoomed' voor het eerst naar voren. Op het afgeschermde deel van het internet handelde hij in wapens en harddrugs.

Zo verkocht hij zeker negen vuurwapens en ruim honderd xtc-pillen ruim een ons cannabis en bijna twintig gram cocaïne. Bij de doorzoeking van zijn woning werd nog meer xtc, cocaïne en cash geld gevonden. Op het darkweb handelde hij ook onder de namen 'Merchantsofdeath' en 'Hells_Angels'.

Leraar maatschappijleer

Uit de gegevens van Alphabay kon de FBI niet gelijk achterhalen wie Amsterdoomed is. Maar toen hij eind 2018 via een andere marktplaats op de darkweb een bestelling voor een vuurwapen deed, kon de 31-jarige man getraceerd worden. Het bleek een taxichauffeur in Amsterdam te zijn die in opleiding is voor leraar maatschappijleer.

Het OM eiste vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk, maar de rechter gaf de man een jaar minder. Wel wordt het de man kwalijk genomen dat hij voor het criminele pad koos, ondanks dat hij met zijn werk en opleiding tot leraar maatschappijleer kansen had om een ander pad te kiezen.