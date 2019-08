Brandbrief over geldproblemen West-Friese gemeenten: "Inwoners de dupe"

WEST-FRIESLAND - Zes West-Friese gemeenten hebben een acute brief gestuurd naar de Tweede Kamer dat zij dringend meer geld nodig hebben om de leefbaarheid van inwoners in tact te houden. Het Rijk heeft veel gekort op de bijdrage naar gemeenten en volgens hen gaat dit voor problemen zorgen.

In voorgaande jaren zouden de zes West-Friese gemeenten volgens het Rijk 'teveel' geld hebben gehad en daarom 'altijd hebben geplust'. Daar is op geanticipeerd en dus krijgen de ze nu minder toelage. Daarnaast worden gemeenten nu zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, maar zien ze ook een toename van zorgaanvragen op andere posten.

Belasting van burgers omhoog

De burgemeesters schrijven in een brief dat de kosten nu zo erg oplopen, dat inwoners hier mogelijk de dupe van worden. "Wij zien geen andere uitweg dan de kosten bij onze inwoners te verhogen, alleen om de tekorten weg te kunnen werken", schrijven de West-Friese gemeentes aan de Tweede Kamer.

Ze vinden het vooral onacceptabel dat het Rijk over 2018 een bedrag van elf miljard heeft overgehouden, 'terwijl wij ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze tekorten op te lossen'.

Circulaire gemeentefondsen

Vier keer per jaar worden de zogenoemde 'circulaire fondsen' vrijgegeven waarin bekend wordt hoeveel geld de gemeenten krijgen van het Rijk, voor alle uitkeringen, fondsen en kosten binnen sociaal domein. De laatste bekendmaking was de meicirculaire. De septembercirculaire is de eerstvolgende.

Plannen in de ijskast

Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Hoorn en Medemblik (alleen Koggenland doet niet mee) vragen middels de brandbrief aan de Tweede Kamer om 'verlichting van financiele zorgen'. Ze geven aan dat ze zich nu niet kunnen focussen op energietransitie en woningbouw - omdat er simpelweg geen geld zou zijn. Eerder werd al bekend dat de gemeente Hoorn een hoop plannen in de ijskast heeft gezet, totdat er meer geld komt.

Het wachten is nu op de septembercirculaire, die bekend wordt in oktober.