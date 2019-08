Beeld Huizers Melkmeisje weer bestolen van neus

HUIZEN - Het beeld van het Huizer Melkmeisje moet het doen zonder haar neus. Het standbeeld op het Oude Raadhuisplein in Huizen is afgelopen weekend weer gesloopt.

En dat is niet voor het eerst: een jaar geleden gingen vandalen ook al aan de haal met de neus van het Melkmeisje. Het beeld verdween vervolgens voor enkele maanden van haar sokkel om gerepareerd te worden.

Lees ook: Huizer Melkmeisje na acht maanden weer terug op haar plek

Dat gaat ook nu weer gebeuren, maar vast staat dat de vernieling de gemeente Huizen weer een flinke kostenpost bezorgt. De 'plastische chirugie' van het beeld kostte vorig jaar nog 4500 euro.

Maat vol

Voor enkele betrokken Huizers is de maat ondertussen vol. Er wordt op Facebook verontwaardigd gereageerd op de nieuwe vernieling van het Melkmeisje. "Wat een triestheid. Dat is niet iets wat zomaar even opnieuw gemaakt kan worden. Men heeft geen idee", reageert de directeur van het Huizer Museum, Nienke de Wit.

Camera's

Huizers hopen vurig dat er straks beveiligingscamera's worden geplaatst om het beeld in de gaten gehouden.

Het beeld van het Melkmeisje staat sinds 2012 op het Oude Raadhuisplein in Huizen. Wanneer het gerepareerd gaat worden, is nog niet bekend.