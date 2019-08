Reparatie gaslek bij hotel in Amstelveen mondt uit in waterballet

AMSTELVEEN - Naast Grand Hotel Amstelveen is vanmiddag een gaslek ontstaan. Bij het repareren van dat lek werd vervolgens een waterleiding geraakt, waardoor het water metershoog de lucht in spoot.

De brandweer kwam rond 14.10 uur af op het gaslek. Ook kwamen er monteurs van netbeheerder Liander ter plaatse om het lek te repareren. De aanwezige hotelgasten en het personeel werden vervolgens uit voorzorg van de voorzijde van het gebouw door de brandweer begeleid naar de achterzijde van het gebouw.

Lees ook: Gaslek bij hotel in Amstelveen: gasten staan op straat

De verwachting was dat het gaslek binnen een half uur verholpen zou zijn, toen vervolgens de waterleiding geraakt werd. Daarop is Waternet ingeschakeld, dat de hoofdwaterleiding moet afsluiten. Wanneer dat gebeurd is kan Liander verder met het repareren van de gasleiding.