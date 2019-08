Strandhuisjes op Texel beklad, vernield en open gebroken door vandalen

DE KOOG - Bij paal 20 bij De Koog zijn dit weekend de nodige strandhuisjes beklad, drie huisjes werden ook open gebroken. Ook zes toiletgebouwen op Kogerstrand zijn beklad en surfschool Foamball moest er eveneens aan geloven.

Dat schrijft onze mediapartner de Texelse Courant.

Jan van der Star van strandbedrijf Noorderbad is op zoek naar de daders en hoopt dat deze opgespoord kunnen worden aan de hand van hun gekalkte 'tags' op de huisjes.

Het zou gaan om twee gasten die worden geschat tussen de 18 en 20 jaar. "Eén lange blonde en een wat kleinere", laat Van der Star op zijn Facebook weten.

Vier jaar geleden had hij ook al te maken met vandalen. Toen werden op hetzelfde strand een aantal strandhuisjes vernield, de schade werd geschat op 450 euro. Weken ervoor moest een strandrolstoel het al ontgelden.

Deze zomer was het eigenlijk erg goed gegaan, aldus Van der Star. "Alleen in de tweede week dat ik er stond, was er een klein akkefietje. Verder is het rustiger geweest dan vorige jaren. Ik wijd de vernielingen van dit weekend aan het tegenvallende weer. De jongeren van de camping vervelen zich en gaan dan dit soort dingen doen."