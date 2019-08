Motorrijder gewond bij ongeluk Ouderkerk aan de Amstel

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een personenauto in Ouderkerk aan de Amstel.

De kruising van de Burgemeester Stramanweg en de Hoger Einde-Zuid is voorlopig nog afgesloten voor onderzoek.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de motorrijder aanspreekbaar was toen hij naar het ziekenhuis vervoerd werd. Over zijn verdere toestand is niets bekend. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.