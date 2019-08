Serieuze interesse voor boegbeeld van idiote Amsterdamse huizenprijzen

AMSTERDAM - Het huis dat de afgelopen dagen over sociale media circuleerde als het boegbeeld van de hoge Amsterdamse huizenprijzen, is nu onder bod.

Het huis, dat op het eerste gezicht een doodnormaal rijtjeshuis lijkt, staat te koop voor ruim anderhalf miljoen. Het huis ligt op een steenworp afstand van de chique Beethovenstraat in Amsterdam Zuid.

Lees ook: Opmerkelijke woonboot zonder sanitair en keuken voor 7 ton te koop



Oorspronkelijk werd gekscherend op de advertentie gereageerd, wie gaat er immers anderhalf miljoen betalen voor een simpel rijtjeshuis? Toch is de status van het huis op Funda ondertussen veranderd naar 'onder bod', wat betekent dat er een serieuze gegadigde is voor de woning.

Begeerde buurt

Volgens de kadastergegevens, opgevraagd door het AD, heeft de huidige eigenaar in 2001 nog geen drie ton betaald voor het huis, dat in een begeerde buurt staat. Niet al te lang geleden ging er al een huis in dezelfde straat voor een vergelijkbare prijs, en eerlijk is eerlijk: wie vindt er nou tegenwoordig nog een huis met een grote tuin én een eigen garage in Amsterdam?