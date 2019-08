Gaslek bij hotel in Amstelveen: gasten staan op straat

AMSTELVEEN - Een hotel aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen is zojuist ontruimd vanwege een gaslek in de buurt. De omgeving is door de brandweer afgezet.

De hotelgasten en medewerkers zijn via de achterkant van het gebouw uit voorzorg naar buiten begeleid. Het is niet bekend hoeveel mensen er binnen waren.

Op foto's is te zien dat monteurs op dit moment bezig zijn het lek te dichten. Volgens de brandweer zijn de werkzaamheden over een half uur klaar.

Er is niemand gewond geraakt.