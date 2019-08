Burgemeester sluit opnieuw pand in Zaandam na drugsvondst

ZAANDAM - Burgemeester Hamming heeft opnieuw een drugspand in Zaandam gesloten. Het gaat om een woning aan de Noordzee. Na een onderzoek in juli werd er 3,7 kilo heroïne gevonden.

Er werden in de woning ook nog drugsgerelateerde goederen gevonden, zoals vier telefoons en een grote hoeveelheid contant geld. Het pand moet voor zes maanden gesloten blijven, heeft burgemeester Jan Hamming besloten.

Het is niet de eerste woning die dit jaar op last van de burgemeester wordt gesloten. Door een aangescherpt beleid in de strijd tegen criminaliteit kan de burgemeester bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs een pand sluiten.

Overlast

De tijdelijke sluiting is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan overlast en brandgevaar, maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen. De sluiting wordt dan ook steeds nadrukkelijk naar buiten gebracht. Op panden die gesloten worden, komt een poster die de reden van de sluiting aangeeft en informatie geeft waar mensen meldingen kunnen doen.